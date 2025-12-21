CICLISMO E CUORE Da Dogana a Città in bici, nel ricordo di Stefano Michi Il Team sammarinese di ciclismo Gruppo Cosmos ha sfilato lungo via Donna Felicissima porta gli atleti fino alla Segreteria al Turismo, dove visitano il presepe realizzato proprio dal loro amico Stefano

Il Team sammarinese di ciclismo Gruppo Cosmos rende omaggio a Stefano Michi, membro del team scomparso tragicamente lo scorso aprile in un incidente in bicicletta poco fuori dal confine di Dogana. La partenza dell'iniziativa allora è proprio in quel punto: da lì in sella fino a Città. Una sfilata lungo via Donna Felicissima porta gli atleti fino alla Segreteria al Turismo, dove visitano il presepe realizzato proprio dal loro amico Stefano.

Uomo animato da diverse passioni: oltre al ciclismo, l'arte e la solidarietà. Come viene ricordato anche in una targa, che recita: “La tua creatività e la tua passione nel creare quest'opera realizzata interamente a mano – riferendosi al presepe - hanno lasciato un segno indelebile”. Stefano, scomparso prematuramente ma ricordato per la sua umanità e il suo impegno, soprattutto in Africa, dove con la moglie Daniela aveva sostenuto progetti educativi e sociali. Il presepe, realizzato con ferro, poliuretano e cemento, è un’opera d’arte che porta un messaggio di luce e speranza, simbolo del ricordo e della sua eredità spirituale.

Proprio in suo nome, l’associazione Karibuni continua i suoi progetti in Kenya, tra cui programmi alimentari per bambini, microcredito e una sartoria-laboratorio per donne. In questo periodo natalizio è possibile sostenere il nuovo asilo “Teto Masai Nursery School”, dedicato a Stefano, acquistando panettoni, cioccolate e prodotti tessili realizzati dalle allieve della sartoria, disponibili presso il negozio Brio Abbigliamento a Dogana.

