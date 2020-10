AMBIENTE Da giugno basta plastica a San Marino. Saremo tra i primi al mondo Modificato il Codice Ambientale tra cui inasprimento sanzioni e aumento responsabilità per produttori e gestori rifiuti

Una svolta storica e un passo concreto verso l'attuazione di alcuni dei punti programmatici dell'Agenda 2030. Dal 1° giugno 2021 San Marino dirà addio alla plastica monouso. Decisione nata dal Tavolo per lo sviluppo sostenibile dello scorso 20 aprile e dalla volontà di attuare politiche concrete per contrastare i cambiamenti climatici. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Già dal prossimo 21 novembre l'utilizzo di prodotti in plastica usa e getta sarà vietato in tutte le sedi istituzionali sammarinesi. Il divieto sarà poi esteso a tutti gli uffici della pubblica amministrazione a partire dal 1° gennaio 2021.

Il progetto rientra all'interno delle modifiche del Codice Ambientale. Il testo è già stato licenziato dal coordinamento della Protezione Civile e sono già in corso incontri tra maggioranza e opposizione, spiega il Segretario di Stato al Territorio Stefano Canti, per condividerne le modifiche ed emettere il nuovo decreto il prima possibile.

Oltre a vietare la plastica in tutto il territorio dal 1° giugno le modifiche al codice inaspriranno le sanzioni in materia ambientale, garantiranno maggiori tutele e garanzie nei confronti dello stato in casi di bonifiche eseguite dall'amministrazione pubblica e aumenteranno le responsabilità per produttori e gestori di rifiuti.

Nel servizio l'intervista a Stefano Canti (Segretario di Stato al Territorio)



I più letti della settimana: