Da "Gli Amici di Padre Marcellino" nuova donazione per il villaggio di Casenga, Congo

L'emozione di suor Giovannina Malomocco che da anni regge la Missione delle Suore Salesiane a Kasenga, ma anche tutta la gioia dei bambini e dei ragazzi che frequentano la struttura educativa. Per loro, da San Marino, 300 zaini per la scuola, abbigliamento e accessori, carrozzine per disabili, centinaia di divise, ma soprattutto materiale per insegnare un mestiere a chi non ha nulla: 20 macchine da cucire per allestire una nuova scuola di cucito - la sesta - per le ragazze; 30 biciclette per far partire una officina dedicata e gestita dai ragazzi. Biciclette che serviranno anche ad un altro progetto, favorendo lo spostamento fra i campi - due ettari di terreni incolti da ripulire e poi porre in coltivazione. Container arrivato in tempi record, costi elevati e per coprirli tanto hanno valso le donazioni frutto, ancora una volta, della generosità dei sammarinesi.

Nel video, l'intervista a Marino Pelliccioni de “Gli Amici di Padre Marcellino”