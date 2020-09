SOLIDARIETÀ Da "Gli Amici di Padre Marcellino" nuova donazione per il villaggio di Casenga, Congo La generosità dei sammarinesi per la Missione delle Suore Salesiane

L'emozione di suor Giovannina Malomocco che da anni regge la Missione delle Suore Salesiane a Kasenga, ma anche tutta la gioia dei bambini e dei ragazzi che frequentano la struttura educativa. Per loro, da San Marino, 300 zaini per la scuola, abbigliamento e accessori, carrozzine per disabili, centinaia di divise, ma soprattutto materiale per insegnare un mestiere a chi non ha nulla: 20 macchine da cucire per allestire una nuova scuola di cucito - la sesta - per le ragazze; 30 biciclette per far partire una officina dedicata e gestita dai ragazzi. Biciclette che serviranno anche ad un altro progetto, favorendo lo spostamento fra i campi - due ettari di terreni incolti da ripulire e poi porre in coltivazione. Container arrivato in tempi record, costi elevati e per coprirli tanto hanno valso le donazioni frutto, ancora una volta, della generosità dei sammarinesi.

Nel video, l'intervista a Marino Pelliccioni de “Gli Amici di Padre Marcellino”



