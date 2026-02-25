IL CASO DEL GIORNO Da Glovo a Deliveroo: rider sfruttati e piattaforme sotto controllo giudiziario La procura di Milano allarga l'inchiesta contro i colossi della gig economy, accusati di caporalato. Chiesti documenti anche a Mc Donald's, Burger King e Esselunga

Per milioni di italiani sono l’icona del lavoro flessibile: casco, zaino termico e consegne a domicilio scandite dall’app. Per la Procura di Milano, però, dietro quel modello si nasconderebbe un sistema di sfruttamento. Nel giro di pochi giorni il tribunale ha disposto il controllo giudiziario per Deliveroo e per Glovo, ipotizzando il reato di caporalato su migliaia di rider.

Le aziende potranno continuare a operare, ma sotto la supervisione di un amministratore nominato dai giudici. È un passaggio che segna un nuovo capitolo nello scontro tra magistratura e gig economy.

La storia parte lo scorso 19 febbraio, quando il gip Roberto Crepaldi convalida, in via d'urgenza, il provvedimento del pm Storari nei confronti di Foodinho, società milanese del colosso spagnolo Glovo. A questo primo controllo segue quello di questa mattina contro Deliveroo. Secondo la Procura infatti, entrambe le aziende avrebbero fatto ricorso in modo sistematico allo sfruttamento dei rider — circa 20mila in tutta Italia, di cui 3mila a Milano — approfittando della loro condizione di bisogno. Nel provvedimento si sottolinea che i compensi mensili percepiti da alcuni lavoratori risulterebbero fino al 90 per cento al di sotto della soglia di povertà. Le retribuzioni vengono definite "sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro svolto" e in "palese difformità" rispetto alle previsioni di legge.

Analogamente a quanto contestato nel caso Glovo, i magistrati ritengono che Deliveroo abbia sottoposto i rider a forme di controllo tipiche del lavoro subordinato, continuando però a inquadrarli come autonomi. Una scelta che, secondo l’accusa, li avrebbe privati delle tutele previste per i dipendenti, imponendo al tempo stesso compensi ritenuti inadeguati, tassazione a loro carico e carichi di lavoro superiori ai limiti ordinari settimanali.

I carabinieri del Nucleo ispettorato del Lavoro, si sono recati anche nelle sedi di sette società, tra cui Mc Donald's Italia, Burger King Restaurants Italia ed Esselunga spa, tutte "in rapporti contrattuali" con il colosso del delivery e che "si avvalgono dei medesimi rider per effettuare le consegne". Gli investigatori hanno chiesto e acquisito documenti sui "modelli di organizzazione" e sui "sistemi di controllo interni". Le sette società al momento non risultano indagate.



