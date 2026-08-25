Da Israele a San Marino nel nome della pace

Nel video l'intervista a Giorgio Gasperoni, Universal Peace Federation San Marino

Pace e dialogo là dove non sembrano possibili. Ed è lo sport a offrire il prezioso collante per unire diverse comunità religiose e culturali della Terra Santa: ebrei, musulmani e cristiani. Fino al 28 agosto 18 ragazzi di 13 e 14 anni, insieme a educatori e responsabili, sono impegnati in una serie di attività, tra partite di calcio e incontri istituzionali, dal titolo “Un calcio per la pace”, sesta edizione, patrocinato dalle Segreterie di Stato agli Esteri, al Turismo e all'Industria e Sport. “In Israele oggi San Marino è diventato famoso per questa iniziativa”, ha detto Hod Ben Zvi, referente israeliano dell'Universal Peace Federation, che ha ringraziato le istituzioni per la generosa ospitalità, nell'auspicio che anche altri Stati vogliano seguire l'esempio sammarinese.

Nel video l'intervista a Giorgio Gasperoni, Universal Peace Federation San Marino







