Da lunedì parte la raccolta dei rifiuti organici all'interno del Castello di Borgo Maggiore

Un centinaio i contenitori dedicati alla raccolta stradale dell'umido posizionati nel Castello di Borgo, in prossimità degli attuali cassonetti, e riconoscibili dall'apposita grafica. Lunedì si comincia, con la prospettiva di arrivare a raccogliere – fa sapere la Segreteria al Territorio - 2500 chili di rifiuti organici al giorno. Gli utenti – spiega l'AASS in una nota - devono conferire all'interno dei contenitori porzioni prevalentemente solide, costituite da scarti della preparazione alimentare e del consumo dei pasti, alimenti scaduti, vegetali e animali. La raccolta separata dei rifiuti organici consentirà all'Azienda dei Servizi di gestire autonomamente, nel proprio impianto sul territorio, la principale frazione dei rifiuti urbani, riducendo così l'indifferenziato attualmente destinato all'inceneritore. Una pratica volta ad ottenere compost utilizzabile “come ammendante per integrare i suoli con oligoelementi ed humus”.

Fondamentale nonché doveroso raccogliere i rifiuti esclusivamente all’interno di sacchi in carta o in bioplastica con la scritta “Compostabile” oppure “Ok Compost”. Attenzione, infine, in questi casi è sinonimo di civiltà: durante la fase di separazione del rifiuto bisogna evitare di inserire elementi estranei quali plastica, metalli, vetri e altro.



