SUPER GREEN PASS Da lunedì stretta sui controlli in Italia. Rebus trasporto scolastico anche per San Marino La Segreteria con delega ai Trasporti aspetta chiarimenti dall'Italia

Il super green pass per gli studenti che dovranno prendere l'autobus potrebbe causare un po' di confusione. Per il momento ne hanno fatto le spese, per quanto riguarda i trasporti da e per San Marino, i centralini dei servizi di linea Benedettini e Bonelli, semplici vettori tuttavia del trasporto scolastico. Anche se i controlli a campione, in capo alle forze di polizia preposte sul lasciapassare in verde, riguarderanno il trasporto pubblico: ed è Start Romagna la linea di riferimento utilizzata dai ragazzi di San Marino che studiano fuori confine.

La Segreteria alle Finanze. che ha delega ai Trasporti. sta ancora aspettando in merito riscontri e “non appena arriveranno risposte- assicura la Segreteria all'Istruzione, le famiglie verranno informate con tempestività, anche via e mail”. C'è da aggiungere che la questione è un bel rebus in Italia: tanto che i Presidenti di Consiglio d'istituto dell'Emilia Romagna hanno scritto al premier Draghi per chiedere di esentare dall'obbligo del certificato sull'autobus anche gli studenti dai 12 anni in su. Sul nodo si è confrontata la stessa conferenza Stato Regioni: “sbagliato dire che a scuola non serve, ma rendere obbligatorio il passaporto verde sull'autobus”. Ma per il momento si tira dritto: al termine del vertice tra Ministero all'Interno e Trasporti è rimasto l'obbligo anche per studenti over 12. E sono tante le famiglie che per lunedì si stanno organizzando per accompagnare i figli a scuola in macchina.

