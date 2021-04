METEO Da martedì brusco calo delle temperature; possibile neve fino a quote collinari

Da martedì brusco calo delle temperature; possibile neve fino a quote collinari.

Domani in Emilia-Romagna farà ingresso aria molto fredda, con venti che arriveranno anche a 100 chilometri orari, soprattutto sulla costa. Nuvole dalla mattina a San Marino dove potranno verificarsi anche precipitazioni che, dal pomeriggio, potrebbero portare rovesci nevosi o di pioggia solida – quella che tecnicamente viene definita Graupel - fino a quote collinari. Si attende un miglioramento dal tardo pomeriggio/sera, ma anche il giorno successivo le temperature rimarranno sotto la media del periodo, con minimo vicine allo zero e massime sui 6-7°C. La Protezione civile dell'Emilia-Romagna ha diramato un'allerta arancione per vento forte su tutta la costa e per lo stato del mare; gialla per neve sull'appennino romagnolo.

