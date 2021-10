Da martedì tamponi rapidi nelle farmacie di Cailungo, Città e Gualdicciolo

I dati a San Marino

Visite e contatti durante la pandemia erano stati possibili solo tramite le due stanze degli abbracci installate a fine luglio, ma oggi grazie alla massiva campagna vaccinale, sottolinea l'Iss, la pandemia sta rallentando, e possono essere ripristinate le visite in presenza al Casale La Fiorina. Bisognerà chiamare due giorni prima e richiedere un'autorizzazione: chi non è vaccinato dovrà indossare mascherina Ffp2, altrimenti basterà la chirurgica. Non più di due familiari per ospite, per non oltre 30 minuti. Inoltre da martedì 26 ottobre i tamponi rapidi antigenici potranno essere effettuati anche nelle farmacie di Cailungo, Città e Gualdicciolo. In caso di esito negativo, sarà inserito nel Green pass sammarinese con durata di 48 ore. Se positivo, sarà avvertito il gruppo tracciamento dell'Iss. Ci si può prenotare tramite il portale BookPa, selezionando la voce “Iss – Uoc Farmaceutica”.









In territorio i positivi attivi salgono a 18, 9 i nuovi casi di cui 8 nelle ultime 24 ore, a quanto pare per un focolaio circoscritto ad un gruppo familiare. Nessun ricoverato, una guarigione da ieri. Nella mappa del Covid in Europa, curata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, anche l'Emilia-Romagna, il Lazio, la Valle d'Aosta e la Basilicata si aggiungono alle regioni italiane che passano in verde, ossia a basso rischio di contagio. Su oltre 30mila300 tamponi eseguiti in Emilia-Romagna infatti, l'incidenza è dell'1%, con 294 nuovi positivi. Stabili le terapie intensive, 13 in meno i ricoveri ordinari. Quattro però i decessi, di cui due nel riminese (entrambi uomini, rispettivamente di 83 e 94 anni). A Rimini i casi in più sono 27 (21 sintomatici). In tutta Italia l'incremento è di quasi 3.800 (3.794), sempre tantissimi i tamponi, ben oltre il mezzo milione, con l'incidenza allo 0,6%; una sola terapia intensiva in più, calano di 25 unità i ricoveri. 36 i decessi. E mentre in Gran Bretagna si sfonda quota 50mila contagi, con le vittime però in calo, secondo l'Oms infine, potrebbero essere fra gli 80mila e i 180mila i lavoratori del settore sanitario morti in tutto il mondo a causa del Covid fino allo scorso maggio.