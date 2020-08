MALTEMPO Da metà settimana ritorna il clima estivo Le piogge e le forti raffiche di vento non hanno causato gravi danni a San Marino e nel circondario. Diversi però gli interventi di Protezione Civile e Forze dell'Ordine per rimuovere alberi e rami pericolanti.

Piogge e forti raffiche di vento hanno colpito in quest'ultimo fine settimana tutta Italia e San Marino. In Repubblica non si sono registrati gravi danni ma sono stati diversi gli interventi di Protezione Civile e Forze dell'Ordine per rimuovere alberi e rami pericolanti. Tra i principali quello della Polizia Civile al cantiere di The Market, a Rovereta, per mettere in sicurezza una recinzione resa pericolante dal vento. Sempre il vento ha reso necessario smontare un tendone del San Marino Comics nella serata di sabato.

A Rimini venti fino 90 chilometri orari. Non ci sono stati feriti ma diverse le auto in sosta danneggiate da rami e alberi caduti. Nel resto d'Italia allerta arancione in Veneto, Alto Adige e Lazio; gialla in Emilia Romagna e San Marino.

Maltempo che però dovrebbe allentare la presa già da metà settimana e a partire da venerdì previsto un ritorno dell'estate con sole e temperature massime intorno ai 26/27 gradi.



