Da Myrta Merlino alla collaborazione col Gruppo Sae: le novità di San Marino Rtv

Da San Marino a Roma, la presentazione dei nuovi palinsesti di Rtv dagli studi in piazza Montecitorio. A due passi dal cuore della politica italiana, gli studi romani di San Marino Rtv offrono l'occasione ai protagonisti del prossimo palinsesto di presentarsi e di raccontare, in diretta, le nuove produzioni dell'emittente di Stato, che quest'anno si avvalgono anche della collaborazione del Gruppo Sae. Vittoriana Abate e il Direttore Generale di San Marino Rtv Roberto Sergio dialogano con gli studi sammarinesi e presentano programmi vecchi e nuovi: tra questi ultimi, “Myrta Confidential”, a cura di Myrta Merlino. Tra i volti già noti di Rtv, Monica Giandotti e Daniele Ruvinetti, con la seconda stagione di “Point Break – Il punto di rottura”. Ma si parlerà anche di bellezza e glamour, grazie a Federico Fashion Style.

Nel video le interviste a Alberto Leonardis, presidente e AD Gruppo Sae; Maurizio Molinari, direttore editoriale Gruppo Sae; Myrta Merlino, giornalista e conduttrice tv; Daniele Ruvinetti, giornalista; Monica Giandotti, giornalista; Federico Fashion Style, hair stylist





