Da oggi San Marino e Italia in lockdown Partiti dalla Pfizer i primi vaccini

Da oggi San Marino e Italia in lockdown.

Scatta oggi il lockdown anti-Covid di Natale: San Marino e Italia in zona rossa fino al 27. È vietato ogni movimento da e per la Repubblica di San Marino salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute ovvero situazioni di necessità. Sono comunque consentiti gli spostamenti per motivi di studio per lo svolgimento della didattica in presenza ove consentita”. Così da decreto 221. In queste giornate è però consentito lo spostamento da e per il Titano per la visita a parenti o amici, nella fascia oraria dalle 5:00 alle 22:00, ad un massimo di due persone appartenenti allo stesso nucleo famigliare oltre ai figli minori di 14 anni e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Bar e ristoranti chiusi fino al 7 gennaio. Restano consentite le consegne a domicilio e il servizio da asporto. Le attività commerciali al dettaglio, ad esclusione delle attività di vendita di generi alimentari e/o di prima necessità, restano chiuse anche il 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021.

Intanto sono partiti questa mattina dalla sede della Pfizer in Belgio i tir con i primi vaccini contro il Covid-19. Lo si apprende a Bruxelles. I camion sono partiti in mattinata per vari paesi da Puurs in Belgio. In Italia arriveranno il 26 allo Spallanzani di Roma.



