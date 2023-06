Da ragazze e ragazzi messaggio contro la violenza di genere: inaugurato nuovo murales a Chiesanuova

L'inaugurazione a Chiesanuova

I più giovani sanno “accendere la luce della speranza dove è buio”. Ad affermarlo sono Usl e Ucs che, insieme al capitano di Castello di Chiesanuova, hanno inaugurato il secondo dei dieci murales creati da ragazze e ragazzi di San Marino per lanciare un messaggio contro la violenza sulle donne e di genere.

Un'iniziativa lanciata nel 2021, da sindacato e associazione dei consumatori, che portò a un concorso artistico e a una selezione delle opere degli studenti. Alcune sono ora visibili a Chiesanuova, svelate in occasione della festa dei bambini delle scuole. Ed è solo il primo passo, perché Usl e Ucs contano di inaugurarne diversi in altri Castelli entro quest'anno. “L'auspicio – afferma il segretario generale Usl, Francesca Busignani – è che l'esposizione possa rappresentare un monito e contribuire a scongiurare qualunque genere di violenza su donne, comunità Lgbt+ e anche sugli uomini”. Perché, ricorda Busignani, a soffrire sono anche i familiari delle vittime.

Quando i ragazzi veicolano un messaggio, ha affermato il capitano di Castello Marino Rosti, non vi è dubbio sulla sua autenticità. La loro voglia di vivere con inclusione – ha sottolineato Rosti – è un esempio per tutti. “È responsabilità di tutti guardare al fondo dell'orrore – ha aggiunto la coordinatrice di Ucs, Olga Mattioli – e capire cosa non va nella società, perché troppo spesso la realtà diventa incubo”.