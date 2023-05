SAN MARINO Da Re Carlo ai Giochi dei Piccoli Stati: gli appuntamenti per i Capitani Reggenti

Sarà un maggio intenso per i Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini impegnati in numerosi incontri istituzionali. Si parte questo sabato, 6 maggio, con l'incoronazione di Re Carlo III. La Reggenza è nella lista dei circa 2.000 ospiti che partecipano alla cerimonia insieme ai membri delle famiglie reali e Capi di Stato di tutto il mondo.

Altri appuntamenti in calendario, in attesa della decisione dell'organo di controllo, la partecipazione dal 15 al 18 maggio al 4° vertice dei capi di stato e di governo del Consiglio d'Europa a Reykjavik in Islanda a cui dovrebbe prendere parte anche il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari. Occasione per definire la missione dell'organizzazione UE nel nuovo contesto geopolitico ed aumentare la visibilità del Consiglio d'Europa nei vari stati.

Ma c'è anche lo sport con la cerimonia di apertura della 19° edizione dei Giochi dei Piccoli Stati: la Reggenza, insieme al Segretario di Stato Teodoro Lonfernini sarà a Malta il 29 maggio. Date importanti inoltre anche per i singoli membri dell'esecutivo con il Segretario Roberto Ciavatta che sarà probabilmente impegnato a Ginevra, dal 21 al 30 maggio, alla 76° Assemblea Mondiale della Sanità.

