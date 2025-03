MALATTIE RARE Da Riccione in Puglia in 'cargo-bike': padre e figlio in viaggio per il futuro e contro l'indifferenza "Dade alla ricerca del Delfino Magico": Simone e Davide pronti a partire insieme, per sensibilizzare sulle malattie rare. "Magari altre famiglie potranno decidere di unirsi a noi”.

Davide ha sei anni, due occhi grandi e curiosi. Sorride mentre balla con suo papà. Ma non è un bambino come gli altri, ha un ritardo cognitivo importante, non cammina, non parla. Colpa di una malattia genetica rara, la Kif5c. Probabilmente l'unico caso in Italia, sicuramente poche decine in tutto il mondo. Davide, però, sta per vivere una magica avventura: a giugno, con suo papà Simone, percorrerà in cargo-bike la costa adriatica.

“All'alba dei 50 anni – racconta Simone - ho pensato quello che avrei potuto fare per il futuro di Davide, per il futuro dei bimbi con problematiche come la sua o simili alla sua. Ho pensato a questo viaggio insieme a me, che da Riccione va a Santa Maria di Leuca, un viaggio in cargo-bike, proprio per dare a Davide quello che da solo non riuscirebbe ad ottenere, quindi vivere all'aria aperta, andare in giro in bici. E' una cosa che non potrebbe fare”.

"Dade alla ricerca del Delfino Magico" è il regalo di un padre a un figlio, ma anche una lezione contro l'indifferenza, per abbattere distanze e muri. Perché Simone conosce bene il pozzo nero in cui sprofonda un genitore quando riceve una diagnosi così crudele. Può sentirsi solo ed abbandonato. E sa altrettanto bene che le battaglie si combattono insieme. Il suo è un gesto d'amore. Per Davide e per tanti altri bambini come lui.

“La famiglia con un bimbo con una malattia genetica rara tende a isolarsi nel proprio dolore. Questo viaggio è anche questo, cercare di esporsi, far capire che anche Davide può fare queste cose, può fare un viaggio lungo l'Adriatico, arrivare fino all'incrocio dei due mari. Magari altre famiglie che sanno della nostra impresa potranno decidere di tirare fuori il coraggio e unirsi a noi”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: