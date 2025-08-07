IMPRESA SPORTIVA Da Rimini a Capo Nord: il sindaco Jamil Sadegholvaad riceve il ciclista riminese Stefano Pagliarani Ex dipendente Enel, Stefano Pagliarani scoperta la passione per la bicicletta ha toccato pedalando tutti i punti estremi d'Europa: dalla Sicilia a Istanbul, dal Portogallo al Marocco fino a quest'ultima impresa che lo ha portato a Capo Nord.

44 giorni in solitaria per percorrere quasi 5.000 km in bicicletta fino al punto più settentrionale d'Europa, Capo Nord. È l'ultima impresa di Stefano Pagliarani, ex dipendente Enel, che scoperta la passione per la bicicletta ha toccato pedalando tutti i punti estremi d'Europa: dalla Sicilia a Istanbul, dal Portogallo al Marocco fino a quest'ultima impresa che lo ha portato a Capo Nord.

"Sono partito il 4 maggio da Santa Giustina con la mia bicicletta in direzione Capo Nord - racconta Pagliarani - perché era l'ultimo punto cardinale del nostro continente che mi mancava. Ero già stato nel punto più a sud, nel punto più a est e nel punto più a ovest e volevo completare questo mio sogno di visitare il continente europeo raggiungendo l'ultima meta. Sono partito così un po' all'avventura come di solito io faccio perché non è che mi preparo moltissimo. Una delle grosse difficoltà è stata quella del freddo. Io non ero attrezzato per temperature al di sotto dei 10 gradi, infatti abbiamo sfiorato in certi punti 4-5 gradi e allora a mano a mano che procedevo dovevo comprare dei pezzi di indumenti che mi proteggessero dal freddo".

Per celebrare l'impresa sportiva il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha donato a Pagliarani una medaglia raffigurante il suo segno zodiacale e la cappella dei pianeti del Tempio Malatestiano, simbolo della città. “Con le sue pedalate – sottolinea Sadegholvaad – Pagliarani ha portato il nome di Rimini ai confini dell'Europa”.

"Adesso che sono tornato - aggiunge Pagliarani - mi mancano quelle esperienze, mi manca il viaggio, il vedere, il conoscere le persone e solamente che adesso l'Europa l'ho visitata tutta, adesso si tratta di fare delle sfide ancora più grandi e non lo so se sarò capace di farle, però ci sto pensando, se per caso uscirò dai confini dell'Europa probabilmente lo verrete a capire".

Nel servizio l'intervista a Stefano Pagliarani





I più letti della settimana: