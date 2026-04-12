Da Rimini a San Marino crescono i pensionati in difficoltà

A Rimini quasi il 29% dei pensionati, ben dieci punti sopra la media regionale, percepisce meno di mille euro al mese. È l'amara fotografia scattata dalla Cgil sulle difficoltà della terza età oltre confine, un quadro fatto di anziani costretti a tornare a lavorare a 70 anni per far fronte al caro affitti e bollette insostenibili. A gravare su questa situazione, denuncia il segretario provinciale della Spi-Cgil Roberto Battaglia sulle colonne del Corriere Romagna, ci sono dinamiche globali e mancate tutele: "La crisi economica, aggravata ulteriormente dal conflitto in Medioriente, la stanno pagando in primo luogo famiglie a basso reddito e i pensionati". Battaglia punta il dito contro i "tagli alle pensioni per il mancato adeguamento al costo della vita e per la mancata restituzione dell'aumento della tassazione legato all'inflazione". Il peso di queste politiche è misurabile: "Basti dire che per una pensione di 1.700 euro netti al mese la perdita negli ultimi due anni è stata di circa 600 euro", una scure che nel solo territorio riminese si è abbattuta su oltre 27 mila pensioni.

Sul Titano i numeri della povertà non raggiungono quelle vette, ma le fragilità silenziose non mancano. A confermarlo è Pier Marino Canti della Fnps-Cdls: "Non voglio fare allarmismi ma esistono anche a San Marino situazioni molto critiche. Anche se probabilmente meno numerose rispetto al circondario". Canti evidenzia i crescenti disagi legati alle attese per le visite specialistiche e all'aumento di chi chiede aiuto alla Caritas Diocesana, ponendo l'accento sull'emergenza dell'assistenza: "Il problema della lista d'attesa per un posto al Casale La Fiorina, con 60/70 persone in fila nella triste attesa che qualcuno muoia e liberi un posto. Ci sono situazioni di povertà che vanno affrontate: dobbiamo avere un occhio di riguardo per le persone più deboli" ammonisce.

Una lettura condivisa da Ivan Toni Segretario della Fups-Csdl, che sottolinea come il disagio colpisca "specialmente le donne, poiché hanno mediamente pensioni più basse". Toni lancia l'allarme sul 'caro badanti', i cui costi sono lievitati fino a 1.400 euro mensili, tanto che oggi quasi il 90% degli anziani riesce a pagarle solo grazie al supporto economico dei familiari. C'è poi il nodo dell'emergenza abitativa. "Ai nostri sportelli riceviamo almeno una richiesta a settimana per le case popolari ma non ci sono disponibilità", avverte Toni. Da qui la necessità di risposte politiche e idee nuove: "Per questo sosteniamo la proposta di un 'cohousing senior', in cui poter ospitare pensionati autosufficienti. Penso ad esempio agli hotel abbandonati che abbiamo sul territorio e che potrebbero ospitare spazi per la socialità, la cura della persona e non solo".



"Purtroppo ogni anno a San Marino aumentano le persone bisognose di aiuto - aggiunge Luigi Maria Belisardi, Segretario Fed. Pensionati Usl - e molti sono anziani soli che non avendo una casa di proprietà vivono nella paura di essere sfrattati e tra continue rinunce anche del necessario. Aumentano poi i casi di persone non autosufficienti perché per rimanere in forma occorre prendersi cura di sé e avere soldi per poterlo fare. Uno Stato lungimirante - prosegue il sindacalista - dovrebbe piuttosto investire sulla salute degli anziani con risorse a disposizione di chi non le ha mentre il loro benessere oggi pesa unicamente sulle famiglie. Basti pensare ai tanti giovani che prima di accettare un lavoro si sincerano di poter avere a disposizione del tempo per la cura di genitori e nonni. Anche qui, in materia di congedi, c'è tanto lavoro da fare".

Un tema che è destinato a restare al centro del dibattito politico visto quanto pesano le incertezze geopolitiche sulle tasche dei cittadini e alla luce del continuo invecchiamento della popolazione.