GEMELLAGGIO Da San Marino a Forlì, a "scuola" di solidarietà Le scuole elementari di Fiorentino in gemellaggio con un istituto di Forlì, "adottato" dopo l'alluvione in Romagna

Incontrarsi di persona, dopo mesi e mesi di lettere, cartoline e confronti online, è stata una giornata di emozione ieri a Forlì per il tanto atteso gemellaggio tra gli alunni della Scuola Elementare di Fiorentino e l'Istituto Comprensivo Pio Squadrani. Un'amicizia nata nell'ambito del progetto UNMONDOTUTTATTACCATO, dedicato ai quattro elementi che compongono il pianeta, durante il quale si è approfondito in particolare cosa può provocare l'acqua in natura.

L'alluvione dello scorso maggio, che ha messo in ginocchio la Romagna, è così diventata l'occasione per tendere la mano, da San Marino, alla dignitosa reazione di uomini, donne e ragazzi appena fuori confine. Dopo alcune ricerche è stato individuato l'Istituto Comprensivo Pio Squadrani di Forlì, con il quale dallo scorso ottobre è stato avviato un rapporto di conoscenza, con lettere, cartoline e collegamenti online.

L'empatia che si è creata tra il trauma che quell'esperienza disastrosa ha provocato negli alunni di Forlì e il desiderio di esprimere vicinanza e dare un aiuto degli alunni e degli insegnanti del plesso sammarinese ha trovato concretezza nel gemellaggio di ieri sulle note di "Romagna mia". Ad accompagnare la delegazione c'era Vittorio Brigliadori, che nella doppia veste di insegnante e Consigliere ha letto la lettera della dirigente scolastica. Nell'occasione è stata consegnata la cifra raccolta in occasione della Fioccalata solidale, sono stati incrociati nomi e storie, si è giocato e si è riempito di colori l'albero dell'amicizia.

