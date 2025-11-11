Da San Marino a Gaza: nuovo progetto per aiutare gli abitanti della Striscia

Si chiama “Dona speranza a Gaza” il nuovo progetto che parte da San Marino e arriva fino agli abitanti della Striscia, per portare loro supporto, beni di prima necessità e aiuto. Un'iniziativa che si avvale del lavoro dell'Associazione Pontificia per il sostegno umanitario e pastorale (Cnewa), che ha don Marco Scandelli come referente per l'Italia. Progetto presentato in udienza ai Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli.

Presenti, oltre al segretario agli Esteri, Luca Beccari, anche il presidente dell'organizzazione, monsignor Peter Vaccari. Difficile, in questa fase, raggiungere Gaza per portare aiuti. Ma persone che rappresentano l'organizzazione vivono già in quel territorio.

Dalla Reggenza un riferimento all'impegno costante di San Marino, dal fronte diplomatico a quello delle associazioni, in favore di tematiche universali come l'assistenza umanitaria.

Nel servizio le interviste a monsignor Peter Vaccari (presidente Cnewa) e don Marco Scandelli (referente Cnewa per l'Italia)








