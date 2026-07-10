EDITORIA Da San Marino a Panorama: Jeffrey Zani tra i protagonisti del numero dedicato ai padri Il regista sammarinese intervistato per il suo documentario "Papà ha bruciato i biscotti", con cui affronta le sfide della paternità

Da San Marino a Panorama: Jeffrey Zani tra i protagonisti del numero dedicato ai padri.

Un regista sammarinese tra le voci scelte da Panorama per il servizio di copertina dell'ultimo numero. Il settimanale italiano questa settimana dedica il suo servizio d'apertura al tema della paternità contemporanea, e tra le voci scelte dalla redazione c'è quella di Jeffrey Zani, autore del documentario "Papà ha bruciato i biscotti", produzione del 2024 che dal momento dell'uscita viene proiettata in tutta Italia con a seguire dibattiti affollati sul tema delle sfide affrontate dai padri nei nostri giorni.

Zani racconta a Panorama la genesi di un progetto nato da un vuoto culturale: "Non esisteva niente che parlasse della paternità in modo diverso. L'argomento continua a essere controverso, eppure quando portiamo in giro il documentario ci bombardano di domande." Il film dà voce a uomini che si trovano impreparati di fronte alla nascita di un figlio, e il regista sammarinese sottolinea quanto il disagio paterno resti ancora un tema tabù: "Noi non siamo abituati a parlare delle difficoltà, tantomeno della depressione, dei suicidi. Lo stigma resta. Non va di moda il padre in crisi, non importa a nessuno. Se sta male si arrangia. Invece è un problema di tutti, a cominciare dalla compagna che prova un disagio, senza arrivare alla violenza. È vero che le madri hanno sempre affrontato tutto da sole, ma il fatto che qualcuno stia peggio di te non ti consola".

Il servizio di Panorama, firmato da Terry Monaco, esplora la trasformazione della figura paterna nella società contemporanea, dalla crisi del padre-padrone degli anni Settanta fino al cosiddetto "papà peluche" descritto dal pedagogista Daniele Novara, una figura servizievole e priva di autorevolezza che secondo gli esperti citati nel pezzo non giova né ai figli né alla tenuta della famiglia. Il documentario di Zani si inserisce in questo dibattito raccontando il lato più fragile e nascosto della paternità, quello che i padri faticano ad ammettere anche con sé stessi.

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