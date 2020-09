TURISMO Da San Marino a Saludecio sul cammino dei Santi

Questa mattina un gruppo di pellegrini è partito dalla Pieve di Città per raggiungere Saludecio nel nome di Suor Clementina, grande devota del santo Amato Ronconi che per quarant'anni visse nella sua dimora oggi divenuta casa di riposo per anziani.

Lo sviluppo del turismo religioso e dei pellegrini è al centro dei progetti della Segreteria di Stato per il Turismo che pochi giorni fa ha incontrato il Sindaco del comune romagnolo per confrontarsi sulla realizzazione di un percorso fisso per collegare il Titano alla Valconca. L'arrivo è fissato nel tardo pomeriggio, insieme ai devoti anche tanti sammarinesi coordinati dal gruppo La Genga.



