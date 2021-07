Da San Marino all'Italia: la realtà di Rainbow Sushi 2.0

Il Rainbow Sushi 2.0 San Marino è un ristorante di sushi fusion, tra i primi a nascere in Repubblica. "La nostra attività è nata quasi per scherzo - spiega Lorenzo Berti - ci siamo uniti noi tre amici e abbiamo deciso di aprire. Nel campo della ristorazione nessuno di noi aveva esperienza, siamo arrivati tutti da campi completamente diversi. Per noi è stata un po' una sfida diciamo. Inizialmente io sono partito proprio dalle basi del sushi, è stato poi il lavorare facendo un po' la gavetta che mi ha aiutato a migliorarmi e a sapere un po' tutto quello che riguarda questa cucina, molto difficile. Da subito inoltre abbiamo deciso di intraprendere una strada diversa da quella che potevamo trovare in giro dai nostri concorrenti".

"Nel corso del tempo ci siamo evoluti molto - aggiunge Marco Felici - oggi il nostro focus è dedicato allo sviluppo della catena di franchising perché dalla prima apertura nel 2015 a San Marino si sono susseguite diverse aperture sia in Emilia Romagna che nelle Marche. Il progetto adesso è sicuramente di caratura nazionale in varie parti d'Italia. Stiamo trattando, in particolare, diverse aperture in Lombardia. Sicuramente quindi lo sviluppo del franchising è il futuro".

Nel servizio l'intervista a Lorenzo Berti e Marco Felici (Rainbow Sushi)