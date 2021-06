Da San Marino in tutto il mondo: la realtà di Alluminio Sammarinese

Alluminio Sammarinese S.P.A. nasce nel 1981 specializzandosi nella produzione di profili in alluminio su disegno. L’intera filiera produttiva si concentra nella sede aziendale che si sviluppa su 10.000 mq. nella zona industriale di San Marino.

"L'attività nel corso degli anni si è evoluta - spiega Stefano Ceccato, amministratore delegato Alluminio Sammarinese - crescendo in maniera esponenziale. Adesso operiamo sui mercati italiani ed europei con applicazioni in tutti i settori". "Tra i profili che realizziamo - aggiunge Stefano Ceccato - ci sono anche articoli per il mondo delle autovetture come le guide per il tetto apribile delle Audi A8 o le barre sul tetto presenti nella Panda Cross. Questi sono tutti articoli prodotti al 100% in Repubblica".

"Per il futuro abbiamo tantissime idee - sottolinea Ceccato - viviamo in un periodo molto turbolento. In questo momento siamo in una buona fase di produzione. Tendenzialmente sono ottimista, ora sta andando molto bene e presumo che nei prossimi anni potrà ulteriormente migliorare".

Nel servizio l'intervista a Stefano Ceccato (Amministratore Alluminio Sammarinese S.P.A)