TECNOLOGIA Da San Marino l'innovativo generatore portatile green Il Titano si conferma terra di innovazione tecnologica con un accumulatore elettrico che si ricarica tramite pannelli solari o pale eoliche. Annunciata la collaborazione con l'Istituto Tecnico Industriale di San Marino

Parte da San Marino un progetto che si propone di avere un grande impatto sull'autonomia energetica e la produzione portatile di corrente da energie rinnovabili. Il brevetto si chiama Hulk ed è stato realizzato dalla società Nobile Spa all'interno dell'incubatore San Marino Innovation.

Il progetto, presentato oggi alla stampa, consiste in estrema sintesi nella versione green dei generatori elettrici portatili. Al posto del motore a benzina, Hulk si ricarica tramite pannelli fotovoltaici o mini pale eoliche.

"L'idea è nata durante un viaggio ad Assisi a bordo di una vettura elettrica - ha raccontato l'ideatore Mirco Della Vecchia - quando mi sono trovato con le batterie scariche e in grande difficoltà nel trovare colonnine di ricarica disponibili". La soluzione? Un grande powerbank da portare sempre con sé per le emergenze di questo tipo ma non solo. È pensato anche per attività all'aperto come cantieri e feste, oppure per iniziative al chiuso dove non è presente la corrente elettrica.

Luca Cicchetti, amministratore delegato di Nobile Spa, ha confermato il ruolo della Repubblica e di San Marino Innovation nel progetto: "Ci ha consentito in questi anni di portare avanti questo tipo di tecnologia, nonostante tutte le varie difficoltà che sono state post Covid, come potete immaginare, e siamo arrivati finalmente alla conclusione di questo progetto che permette, attraverso l'utilizzo di energie rinnovabili, di ricaricare questa super batteria".

La società ha anche avviato una collaborazione con le Scuole Secondarie Superiori di San Marino donando un generatore agli studenti del Titano e prevedendo due borse di studio per 1 anno di lavoro per gli studenti che saranno selezionati del valore complessivo di 60 mila euro.

"Volevamo lasciare qualcosa al territorio - ha detto Della Vecchia - visto che San Marino ci ha dato tanto. Abbiamo sempre creduto nei giovani, e vogliamo che la scuola indaghi e dia suggerimenti per lo sviluppo di Hulk".

Per la scuola del Titano era presente il vice preside Matteo Puerini: "Siamo stati ben lieti di accogliere la proposta di Nobile Spa - ha detto - per l’energia insita in questo progetto. Spesso come scuola ci siamo trovati a fare attività all’aperto, quindi è molto utile avere questo strumento ma non solo. Hulk sarà utilizzato e studiato, dagli alunni del secondo anno dell’ITI, scuola che ha il rapporto diretto con queste materie". Saranno coinvolti una ventina di ragazzi e ragazze per dare idee per lo sviluppo e l’ottimizzazione del dispositivo.

La commercializzazione del prodotto è già partita: "Speriamo - conclude Cicchetti - che tutta la residenza sammarinese possa apprezzare il nostro prodotto per poi estenderlo al resto d'Italia e d'Europa. Non abbiamo confini".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: