Da San Marino Usa... a San Marino Città

Per la prima volta studenti e studentesse della San Marino High School, in California, hanno potuto visitare la Repubblica, che dà il nome alla loro città negli Stati Uniti, ed incontrare coetanei e coetanee della Scuola Secondaria Superiore. Uno scambio interculturale in piena regola cominciato nell'Aula Magna con uno studio comparativo, tra le due “San Marino”, preparato da alcune studentesse sammarinesi, dopo il breve saluto del Preside Giacomo Esposito e del Direttore di Dipartimento Emanuele D'Amelio.

“Sono emozionatissima – dice Mimi 'Emilia' Bernstein, della San Marino High School - Mi è piaciuta la lezione ed è stato straordinario entrare in contatto con gli studenti e le studentesse di San Marino e con il paese che ha dato il nome alla città in cui ho vissuto tutta la vita. Mi piacerebbe tornare in Italia e nella vostra Repubblica per apprezzare di nuovo la bellezza e la cultura che non siamo abituati a vivere a casa”. “È davvero molto interessante – commenta Bejamin Miller, anch'egli della San Marino High School - Ho studiato San Marino attraverso i programmi scolastici, ma avere l'opportunità di essere qui di persona è un'altra cosa. E' anche molto divertente”.

Concluso l'incontro di benvenuto all'Aula Magna della Scuola Secondaria superiore il fulcro dell'evento si è spostato alla Basilica del Santo dove i ragazzi e le ragazze statunitensi si sono esibiti in coro dando vita una performance di grande qualità e suggestione. In pochi giorni la scolaresca della San Marino High School ha incantato anche il pubblico di Mantova, Verona e altre città. Ultimo step del gemellaggio, il tour degli amici americani in centro storico e far da guide ci hanno pensato i ragazzi e le ragazze della Scuola Secondaria Superiore.

