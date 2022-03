Da Save the Children i consigli per comunicare la guerra ai bambini

Per sostenere tutti gli adulti che si trovano nella situazione di dover spiegare ai bambini qualcosa che potrebbero non comprendere, come la guerra, Save the Children ha stilato un elenco con facili consigli da seguire per affrontare le paure dei più piccoli. Gli esperti di Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro, hanno sottolineato che quello che sta accadendo in Ucraina può essere fonte di preoccupazione sia per i bambini che per gli adulti. "Ignorare o evitare l’argomento può portare più piccoli a sentirsi persi, soli e più impauriti. È essenziale avere conversazioni aperte e oneste con i bambini per aiutarli a elaborare ciò che sta accadendo”.

TROVA IL TEMPO DI ASCOLTARE TUO FIGLIO QUANDO VUOLE PARLARE - Ai bambini serve spazio per dire quello che sanno, come si sentono e per fare domande.

ADATTA LA CONVERSAZIONE AL BAMBINO - E' importante valutare l'età del bambino. I bambini piccoli potrebbero non capire cosa significhi conflitto o guerra. Non è necessario spiegare eccessivamente la situazione o a non entrare troppo nei dettagli che potrebbero far crescere in loro un’ansia inutile. I bambini più piccoli potrebbero essere appagati anche soltanto con la spiegazione che a volte i paesi combattono tra loro. È più probabile che i bambini più grandi sappiano cosa significhi la guerra, ma possano comunque trarre sostegno dal parlare con un adulto della situazione. I bambini più grandi sono più preoccupati dalla guerra perché tendono a comprenderne i pericoli.

DAI IMPORTANZA AI LORO SENTIMENTI - I bambini non dovrebbero sentirsi giudicati e hanno bisogno di sentire che le loro preoccupazioni vengono prese in considerazione. Se i bambini hanno la possibilità di avere una conversazione aperta e onesta su cose che li turbano, possono sentirsi sollevati e più sicuri.

RASSICURALI CHE GLI ADULTI DI TUTTO IL MONDO STANNO LAVORANDO DURAMENTE PER RISOLVERE QUESTO PROBLEMA - Ricorda ai bambini che non è loro compito risolvere questo problema. Non dovrebbero sentirsi in colpa di continuare a giocare, d’incontrare i loro amici o di fare cose che li rendono felici. Mantieni la calma quando ti approcci alla conversazione. I bambini spesso copiano i sentimenti dei loro caregiver.

OFFRI LORO UN MODO PRATICO PER AIUTARLI - Sostieni i bambini che vogliono dare una mano. I bambini che hanno l’opportunità di aiutare le persone colpite dal conflitto possono sentirsi parte della soluzione.

CREARE DEI MOMENTI IN CUI SI ANALIZZANO INSIEME LE NOTIZIE - Soprattutto, lasciare spazio alle loro domande.

SUGGERIRE LIBRI DA LEGGERE SUL TEMA DELLA GUERRA E DELLA PACE - Le letture tematiche possono aiutarci ad affrontare questioni delicate soprattutto con i più piccoli.

DARE SPAZIO ALLE TESTIMONIANZE DEI COETANEI - Le storie personali hanno sempre un grande impatto sugli adulti così come sui bambini e possono servire anche a comprendere meglio la situazione, sfruttando l’empatia e l’immedesimazione.

UTILIZZARE UNA STORIA O UN LIBRO ILLUSTRATO - Per parlare di un tema così delicato ai più piccoli, può essere di grande aiuto partire da una storia pensata e creata proprio per loro. E, perché no, anche usare una storia scritta dai bambini stessi.