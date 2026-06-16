Da Svevo a Heidegger, passando per la gentilezza: ecco le otto tracce della prima prova della Maturità sammarinese

Da Svevo a Heidegger, passando per la gentilezza, la giustizia e il fascismo. Si è aperta oggi la Maturità 2026 per gli studenti della Scuola Superiore di San Marino.

Nella prima prova scritta di Italiano i maturandi hanno potuto scegliere tra otto tracce, distribuite nelle tre tipologie previste dall'esame e dedicate a temi che spaziano dalla letteratura alla filosofia, dalla storia all'attualità sociale.

Per la tipologia A, dedicata all'analisi del testo letterario, i maturandi hanno potuto scegliere tra un brano tratto da La coscienza di Zeno di Italo Svevo e la poesia Sii dolce con me. Sii gentile della scrittrice cesenate Mariangela Gualtieri. Nel primo caso è stato richiesto un approfondimento sulla visione della vita proposta da Svevo – “né bella, né brutta, ma originale” – e un confronto con il relativismo di Pirandello ne Il Fu Mattia Pascal. La poesia di Gualtieri invitava invece a riflettere sul valore della dolcezza e della gentilezza.

Ampia la scelta per la tipologia B, il testo argomentativo, in cui lo studente deve redigere un testo dopo essersi confrontato criticamente con alcuni contributi a sua disposizione.

Tra le tracce proposte una riflessione sul rapporto tra velocità e lentezza nella società attuale, attraverso testi di Calvino, Leopardi, Sepúlveda e del Futurismo; per la traccia scientifica un'analisi del ruolo biologico dell'inganno nelle sue diverse dinamiche e conseguenze, a partire da diversi studi e documenti specifici; in ambito sociale una riflessione sulla "giustizia come atto di cura", una riflessione sulla legalità come garanzia di tutela dei più deboli e del bene comune attraverso contributi del presidente Sandro Pertini, dell’economista Carlo Cottarelli e dei costituzionalisti Norberto Bobbio e Marta Cartabia. Infine la traccia storica con un approfondimento sul fascismo come possibile "totalitarismo imperfetto" e sul confronto con il modello nazista, corredata da studi degli storiografi De Grand e Focardi.

Due le proposte della tipologia C, il testo espositivo-argomentativo. La prima invitava a confrontarsi con il concetto di autenticità e inautenticità elaborato dal filosofo Martin Heidegger. La seconda prendeva spunto dal poeta greco Konstantinos Kavafis per riflettere sul valore del primo passo in una nuova esperienza, percorso o relazione, indipendentemente dal raggiungimento della meta finale.







