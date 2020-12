DAE: installato un nuovo defibrillatore in Centro Storico

Un’epidemia silenziosa, che uccide 70.000 persone l’anno e che ancora oggi rappresenta la principale causa di morte nei paesi occidentali. Si tratta dell'arresto cardiaco: ecco perché prevenzione, formazione ed investimenti sul tema rimangono di vitale importanza. Nella giornata di oggi è stato inaugurato il nuovo defibrillatore semiautomatico di ultima generazione in Centro Storico, tra la farmacia e la sede dei licei. Al suo interno una confezione con mascherine e guanti monouso per essere utilizzato in piena sicurezza.





Il defibrillatore è stato donato dalla Serenissima Gran Loggia della Repubblica di San Marino in collaborazione con la Società Sammarinese di Cardiologia e Progetto Cuore. Il Segretario Particolare per la Sanità, insieme al personale del 118 e al Presidente della Società Sammarinese di Cardiologia, ha partecipato questa mattina all’inaugurazione. Erano presenti anche una rappresentanza del 118, il Presidente della Società Sammarinese di Cardiologia, la Dott.ssa Linda Mussoni del CEMEC, Lorenzo Canti dell'Ingegneria Clinica, il membro di Giunta di Castello di Città Stefano Raggi.

Lunedì 21 dicembre sarà inaugurato un altro DAE all’interno della Scuola Elementare di Montegiardino, utile a mettere in sicurezza l’intero plesso scolastico, oltre alla scuola dell’infanzia e alla palestra adiacenti.

Nel servizio le interviste a Marina Foscoli (Presidente società sammarinese cardiologia), Christian Ferrari (Segretario Particolare per la Sanità) e Emidio Troiani (Gran Maestro Serenissima Gran Loggia Repubblica di San Marino)