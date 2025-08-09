TV LIVE ·
Dagli amici del Bar Ferrari, un grossa quantità di cibo in dono al canile Cerni

9 ago 2025
Chilogrammi e chilogrammi tra crocchette e cibo in scatola per soddisfare l’appetito degli amici a quattro zampe. È il dono arrivato al canile comunale di Rimini Stefano Cerni dal titolare del Bar Ferrari Marco Latini, che pochi giorni fa ha consegnato quattro sacchi da 18 chilogrammi e decine di barattoli di cibo per cani alla struttura di San Salvatore raccolti grazie al contributo di un gruppo di cittadini accomunati dall’amore per gli animali.

Questo piccolo grande gesto di generosità è il risultato di una iniziativa particolare, che ha chiamato a raccolta diversi proprietari di cani che vivono e frequentano la zona di piazza Ferrari. Un aiuto importante, in un periodo particolarmente intenso per il canile come quello estivo.

Ad oggi sono infatti 66 i cani ospitati al canile, 27 quelli affidati a partire da gennaio di quest’anno. 




