Dagli "Amici di Padre Marcellino" l'impegno per portare l'istruzione dove non c'è

Nella giornata mondiale dell'educazione arriva il messaggio dell'Associazione Amici di Padre Marcellino, attiva proprio a sostegno della formazione dei bambini. Una giornata, ricorda l'Associazione che guarda all'educazione intesa come diritto all'istruzione e alla formazione ricordando come, mentre nelle nostre società è assodato il concetto di istruzioni obbligatoria, in altri Paesi del mondo molti bambini non sanno e non sapranno che cosa significhi andare a scuola. Ricorda l'impegno a mantenere attive e completare le strutture scolastiche che Padre Marcellino ha voluto nelle missioni a Lubumbashi in Congo, spendendo la sua vita per portare a scuola migliaia di bambini, lottando contro difficoltà economiche e culturali. E' il Presidente John Bianchi a ricordarne un messaggio “i bambini sono il futuro del mondo e la loro crescita è fondamentale per la speranza di un mondo sempre migliore".