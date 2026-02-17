"Dagli autisti attacco diretto al diritto alla mobilità dei sammarinesi"

L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici interviene sulla minaccia di sciopero annunciata da una rappresentanza degli autisti del servizio trasporti alla vigilia del lancio del trasporto a chiamata Smuvi. In una nota, l’Azienda esprime "profondo sconcerto" per lo stato di agitazione, definendolo "irragionevole e pretestuoso", e ribadisce che il confronto per il rinnovo della contrattazione di secondo livello non è mai stato interrotto da parte pubblica. Aass sottolinea che ha "in più occasioni presentato nuove proposte, mai accettate dalla maggioranza dei lavoratori" confermando comunque la disponibilità al confronto, "ma solo all'interno di un alveo di reciproca correttezza e nel rispetto delle normative che regolano le relazioni sindacale".

Nel frattempo, il Consiglio di amministrazione dell’Azienda – con delibera n. 71 dell’11 febbraio 2026 – ha aggiudicato il servizio di trasporto con bus a chiamata "negli orari serali, la domenica e nelle giornate festive" alla F.lli Benedettini Spa. La somma stanziata è di 171.579,32 euro, oneri per la sicurezza inclusi.

"Annunci quali quelli pubblicati, proprio a ridosso del debutto di un progetto strategico per il Paese - attacca l'Aass - non è una legittima rivendicazione, ma un attacco diretto al diritto alla mobilità dei sammarinesi". Quindi l'azienda di Stato lancia il monito: "Non saranno tollerate forme di protesta che esulino dal quadro legale o che scelgano di far ricadere sulla cittadinanza il peso di rivendicazioni di parte, proprio alla vigilia di un servizio atteso da anni. L’Azienda monitorerà con estrema attenzione l’evolversi della situazione, pronta in caso di abusi a tutelare i propri diritti e quelli dell’utenza in ogni sede competente" conclude la nota.







