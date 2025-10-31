VIABILITÀ Dal 15 novembre torna l'obbligo di gomme termiche o catene a bordo Stop anche a moto e scooter con la neve

Con l'arrivo dell'inverno torna a San Marino l'ordinanza sulla circolazione in caso di neve. Ad approvarla è stato il Congresso di Stato il 28 ottobre 2025, su proposta del Comandante del Corpo di Polizia Civile. Introdotte in Repubblica misure aggiornate per garantire la sicurezza stradale nel periodo invernale, dal 15 novembre 2025 al 31 marzo 2026.

Come previsto, tutti i veicoli a motore, ad eccezione di motocicli e ciclomotori a due ruote, dovranno essere equipaggiati con "pneumatici invernali o avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli" (come catene da neve) idonei e compatibili. L'ordinanza riguarda anche moto e scooter: il provvedimento prevede il divieto assoluto di circolazione per questi mezzi in presenza di neve o ghiaccio sulla carreggiata e durante precipitazioni nevose in corso.

Una misura che, secondo il Congresso di Stato, si rende necessaria per “tutelare l’incolumità degli utenti della strada” e ridurre i rischi legati alla perdita di aderenza e alle condizioni critiche di visibilità. La Polizia Civile sarà incaricata dei controlli sul rispetto dell’ordinanza, con la possibilità di sanzionare i trasgressori. Le autorità raccomandano a tutti i conducenti di verificare per tempo lo stato degli pneumatici e di dotarsi di catene o sistemi equivalenti, così da evitare problemi o sanzioni all’avvio della stagione invernale.



