Dal 15 settembre, la SMaC Card per i minori potrà essere richiesta anche negli uffici postali

La novità arriva in seguito alle disposizioni adottate dalla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio e punta a semplificare le procedure per le famiglie.

12 set 2025
Dal 15 settembre, la SMaC Card per i minori potrà essere richiesta anche negli uffici postali

Un'importante novità, attiva da lunedì 15 settembre in tutti gli uffici territoriali di Poste San Marinoi genitori dei ragazzi under 16 residenti in Repubblica potranno richiedere o sostituire la SMaC Card direttamente agli sportelli, senza la necessità della presenza del minore. La novità arriva in seguito alle disposizioni adottate dalla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio e punta a semplificare le procedure per le famiglie.

Basterà compilare l’apposita modulistica e presentare la documentazione richiesta.

Poste San Marino, tramite una nota, ha comunicato tutte le casistiche aggiornate:

  • prima attivazione della Card per gli studenti della 1ª media sammarinese. Resta invariata la procedura per gli studenti iscritti alla classe 1ª della Scuola Media Inferiore di San Marino. In questi casi, la prima attivazione della SMaC Card sarà gestita direttamente dalle segreterie scolastiche, previo consenso scritto da parte del genitore, tramite apposita modulistica;
  • Attivazione presso gli Uffici Postali. Per tutti gli altri studenti, residenti a San Marino e frequentanti scuole in territorio o fuori territorio, la richiesta di attivazione dovrà essere effettuata presso gli Uffici Postali, sempre da parte del genitore;
  • Prima attivazione presso Servizio SMaC Card (situato in Strada Borrana n.32, Serravalle).  Rientrano in questa casistica gli studenti iscritti alla classe 1ª media fuori territorio (Scuola Secondaria di Primo Grado). La richiesta dovrà essere formalizzata dal genitore presso gli uffici del Servizio SMaC. Per gli studenti non residenti che frequentano scuole sammarinesi, e che accedono al servizio mensa del Fondo Servizi Sociali, il genitore potrà richiedere la card sempre tramite il Servizio SMaC; 
  • Sostituzione per smarrimento. In caso di smarrimento della carta, la sostituzione potrà essere effettuata sempre presso qualsiasi ufficio postale del territorio.

“Questa iniziativa si inserisce in un percorso di semplificazione amministrativa – ha dichiarato il Direttore Generale di Poste San Marino, Gian Luca Amici – con l’obiettivo di agevolare i cittadini, in particolare le famiglie, e garantire un servizio più efficiente, moderno e vicino alle esigenze del territorio”.




