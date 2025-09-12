PROCEDURE SEMPLIFICATE

Dal 15 settembre, la SMaC Card per i minori potrà essere richiesta anche negli uffici postali

La novità arriva in seguito alle disposizioni adottate dalla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio e punta a semplificare le procedure per le famiglie.

Un'importante novità, attiva da lunedì 15 settembre in tutti gli uffici territoriali di Poste San Marinoi genitori dei ragazzi under 16 residenti in Repubblica potranno richiedere o sostituire la SMaC Card direttamente agli sportelli, senza la necessità della presenza del minore. La novità arriva in seguito alle disposizioni adottate dalla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio e punta a semplificare le procedure per le famiglie.

Basterà compilare l’apposita modulistica e presentare la documentazione richiesta.

Poste San Marino, tramite una nota, ha comunicato tutte le casistiche aggiornate:

“Questa iniziativa si inserisce in un percorso di semplificazione amministrativa – ha dichiarato il Direttore Generale di Poste San Marino, Gian Luca Amici – con l’obiettivo di agevolare i cittadini, in particolare le famiglie, e garantire un servizio più efficiente, moderno e vicino alle esigenze del territorio”.

