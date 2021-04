Dal 19 aprile nuovo allentamento delle misure sul Titano: ecco le novità

Ultime ore a San Marino prima del nuovo step, previsto dal Decreto 63, verso un maggior allentamento delle misure di contenimento della pandemia, fermo restando il permanere di quelle sanitarie relative a mascherine, distanziamento, igienizzazione. Il coprifuoco a San Marino, a partire da domani, passa dalle 22 a mezzanotte. Bar e ristoranti potranno estendere l'orario di apertura fino alle 23. Nei mercati verranno ammesse tutte le tipologie merceologiche. Possono inoltre riprendere l'attività piscine e palestre, sia pure con il contingentamento degli ingressi. Riprenderanno, anche per gli under 14, le attività sportive e di danza sia in luoghi pubblici che privati. Restano invece sospese le discipline da contatto e gli sport collettivi eccezion fatta per gli atleti di interesse nazionale impegnati nel campionato interno o in competizioni esterne.