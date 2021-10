NUOVO DIGITALE TERRESTRE Dal 20 ottobre, RTV è sul canale 831

Dal 20 ottobre, RTV è sul canale 831.

Si apre la prima fase del passaggio al nuovo digitale terrestre, per una lunga transizione che terminerà solo nel 2023. San Marino RTV è fra le emittenti che faranno da apripista, già dal 20 ottobre – insieme ad una decina di canali tematici Rai e sei di Mediaset - abbandonando le trasmissione con lo standard attualmente in uso (mpeg2) e iniziando a trasmettere con il nuovo formato (mpeg4). Per continuare a vedere San Marino RTV (l'831, ricordiamo, è il canale assegnato all'Emittente di Stato, a diffusione su tutta la penisola italiana) sarà necessario effettuare una risintonizzazione dei canali sul proprio televisore.

Se per gli apparecchi di acquisto recente non cambierà nulla, quelli più vecchi, indicativamente anteriori al 2010, potrebbero non essere in grado di leggere il nuovo formato. L'utente potrà così decidere se dotarsi di un nuovo televisore o di un decoder specifico. Nella seconda fase, quando tutti i vecchi canali saranno spenti a favore dei nuovi, potrebbero essere non più idonei neppure per gli apparecchi compatibili con l'Hd, indicativamente adottati fra il 2010 e il 2016. Per quest'ultimo step c'è comunque ancora tempo, visto che l'ingresso della nuova modulazione (DVB-T2) si concluderà, si diceva, solo nel gennaio 2023.

