Dal 22 giugno partono i corsi per la formazione di professionisti dell'edilizia

Da una parte c'è un Paese in crescita su tutti i fronti, anche dal punto di vista dell'edilizia, e dall'altra c'è mancanza di personale specializzato. E proprio a questo vuole dare una risposta il corso messo in campo dalla Cassa Edile e promosso dalle Segreterie al Territorio e al Lavoro.

40 ore teoriche e uno stage pratico di 2 mesi, per tutti coloro che vogliono acquisire una formazione completa nel settore delle costruzioni. La data di inizio è il 22 giugno. Il corso nasce dopo un confronto tra la Cassa Edile e le oltre 60 aziende iscritte, le quali hanno manifestato la necessità di reperire personale.

"Dai dati che abbiamo reperito, queste professionalità non sono presenti, per cui non rimane altro che partire da zero. Praticamente con questo corso di formazione speriamo almeno di attirare nuove persone che saranno disponibili a lavorare nel settore" ha osservato il Vicepresidente di Cassa Edile Diego Moretti. Il corso garantisce una formazione sulla sicurezza nei cantieri e la loro gestione, le attrezzature edili, i materiali, le tecniche costruttive, la lettura dei progetti, e si inserisce nella cornice più ampia della Pianificazione territoriale, che punta a ridisegnare il paese rendendolo più moderno, sostrenibile e vicino ai bisogni della società contemporanea.

Il Segretario Matteo Ciacci ha delineato il quadro: "L'apertura dei cantieri, tanti cantieri anche pubblici, iniziative di carattere privato, grazie anche alla Pianificazione strategica territoriale, al bonus su ristrutturazione." Ha concluso il Segretario Bevitori: "Abbiamo bisogno di lavoratori, i cantieri hanno bisogno di professionalità, viene fatto tutto nel modo migliore, seguendo anche i crismi della sicurezza nei luoghi di lavoro, quindi veramente uno strumento vincente."



Interviste a: Diego Moretti – Vicepresidente Cassa Edile, Matteo Ciacci – Segretario di Stato al Territorio, Alessandro Bevitori – Segretario di Stato al Lavoro













