Dal 4 novembre al via la vaccinazione antinfluenzale

Fissato per lunedì 4 novembre l'avvio ufficiale della nuova campagna per la vaccinazione antinfluenzale promossa dall’Istituto per la Sicurezza Sociale. Da quel giorno il vaccino sarà disponibile presso gli ambulatori dei Medici di Medicina Generale e all’Ufficio Vaccinazioni. Intanto l’ISS si prepara alla nuova campagna con la formazione e la vaccinazione del proprio personale sanitario.

Lunedì 21 ottobre infatti, si terrà una giornata informativa rivolta al personale ISS. Durante il momento formativo sarà effettuata anche una sessione straordinaria di vaccinazione specifica per il personale sanitario.

In previsione della campagna vaccinale contro l’influenza, l’ISS ha già acquistato 4mila vaccini, con un aumento di circa 1.000 dosi rispetto all’anno scorso.