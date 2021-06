Dal 9 giugno al via la distribuzione di ulteriori 8000 tessere vaccinali

Dal prossimo 9 giugno saranno in distribuzione le nuove 8000 tessere vaccinali a coloro che hanno ricevuto la seconda dose o la monodose entro il 30 maggio o la prima dose entro il 30 aprile. Le tessere saranno rilasciate nella zona del punto vaccini, all’Ospedale di Stato, situata al piano -1 dell’ex casa di riposo. La consegna avverrà dalle 11 alle 18 secondo il seguente calendario:

Mercoledì 9 giugno per coloro i cui cognomi iniziano per A e B;

Giovedì 10 giugno, per coloro i cui cognomi iniziano per C;

Venerdì 11 giugno, per coloro i cui cognomi iniziano per D, E, F;

Lunedì 14 giugno, per coloro i cui cognomi iniziano per G, H, I, J, K;

Martedì 15 giugno, per coloro i cui cognomi iniziano per L, M, N, O;

Mercoledì 16 giugno, per coloro i cui cognomi iniziano per P, Q, R;

Giovedì 17 giugno, per coloro i cui cognomi iniziano per S, T;

Venerdì 18 giugno, per coloro i cui cognomi iniziano per U, V, W, X, Y e Z.

Per coloro che non riusciranno a ritirare la tessera durante il proprio giorno, o per chi ancora non avesse provveduto a ritirare la tessera stampata durante le prime due emissioni, sarà possibile recarsi al punto vaccini dell’Ospedale sempre tra le 11 e le 18. Si ricorda che in caso di ritiro della tessera per minori di anni 18 oppure per un proprio familiare, occorre compilare gli appositi moduli presenti sul sito ISS e munirsi dei documenti richiesti. Al momento del ritiro della tessera vaccinale potrà essere effettuata anche la richiesta di attivazione del fascicolo sanitario elettronico.

Restano invariati i dati sul coronavirus a San Marino nelle ultime 24 ore. Nessun nuovo positivo in territorio a fronte di 70 tamponi effettuati ma anche nessuna guarigione, restano quindi 2 gli attualmente positivi entrambi seguiti a domicilio. Prosegue la campagna vaccinale, il totale dei vaccini effettuati ammonta a 42.935 di cui oltre 21.500 prime dosi e 21.354 seconde dosi o dose unica. Nelle ultime 24 ore vaccinati inoltre 34 turisti che porta il totale a 250.