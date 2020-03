Dal Congresso il ringraziamento alla Protezione Civile e informazioni per applicare il decreto 52 La richiesta di utilizzare circolari applicative e numeri utili per chiarire dubbi, evitando di intasare linee della Protezione Civile

Dal Congresso di Stato gli auguri di guarigione a Fabio Berardi e il ringraziamento al personale della Protezione Civile, ricordandone l'impegno nella gestione dell'emergenza, soprattutto in merito al piano di assistenza alla popolazione. Non solo assistenza ai soggetti in quarantena – circa 500 - cui vengono fornite mascherine e istruzioni per il contenimento del contagio, ma anche aiuto a chi non ha libertà di movimento, anziani in testa, per le necessità alimentari, di medicinali o per la gestione degli animai d'affetto.

Poi una richiesta alla cittadinanza, proprio in considerazione del carico di compiti istituzionali cui è chiamata a rispondere: è bene non chiamare la Protezione Civile per non intasare le linee telefoniche e garantire massima operatività, facendo riferimento allo 0549-882950 per ulteriori richieste inerenti le esigenze delle attività economiche rispetto alle nuove disposizioni. Inoltre le richieste di deroga al decreto n.52 devono essere inviate alla email della Protezione Civile richieste.articolo2@pa.sm, che provvederà ad evaderle rapidamente.



