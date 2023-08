APAS Dal mercato della carne cinese all'APAS di San Marino, il viaggio della speranza di Taquan e Asia A portare i cani a San Marino è stato Davide Acito, che ha già salvato dal macello oltre mille cani cinesi con la sua associazione.

Davide Acito è l’uomo che con il coraggio del suo attivismo ha salvato oltre mille cani dal mercato della carne cinese.

Gli ultimi portati in Italia nel viaggio della salvezza sono Taquan e Asia due incroci di razza Shiba e Akita segnati da storie drammatiche, tra combattimenti illegali di cui ancora oggi Taquan porta i segni e il destino già scritto di finire sui banconi del mercato di Yulin.

A donargli un’altra vita sono stati gli interventi di Acito e della sua organizzazione Action Project Animal, che questa volta ha trovato il supporto dell’APAS di San Marino.

Per Taquan e Asia, come per l'altro centinaio di animali a 4 zampe ospitati all’APAS, ora c’è solo l’attesa dell’adozione. Mentre in altre zone del mondo sono tanti i cani e i gatti ancora rischiano di divenire carne da macello seppure con qualche recente raggio di speranza come ci ha spiegato Davide Acito. Dalla presidente di APAS Emanuela Stolfi anche l’invito alle istituzioni dei nostri luoghi di portare pressione a quelle nazioni che ancora non hanno vietato il traffico di questi animali.

Nel servizio le interviste a Davide Acito (Action Project Animal) ed Emanuela Stolfi (Presidente APAS)

