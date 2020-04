Dal palco al Web: spopola la videostory di JBees in Orchestra Un modo per condividere la musica dal vivo in questi giorni di isolamento

Rivivere le emozioni dell'evento organizzato a gennaio da Fun4all, Rimini Classica e Jbees si può. Grazie ad un video sbarcato ieri sul web Video 1.600 visualizzazioni in meno di 24 ore. La videostory di Jbees in orchestra- violins at the discoteque sbarca per la prima volta sul web e porta tutta l'energia dell'incontro tra dance music 70-80 e musica classica. I tempi del montaggio hanno portato alla condivisione del video della serata sold out al Nuovo in questi giorni sospesi.

Era il 5 gennaio, sembra un secolo fa Moghe. Un modo per rivivere e condividere l'emozione che a suo tempo portarono sul palco oltre 80 artisti: Jbess, con special guest Roberto Moghe Moretti, Mario Mosca, Emanuele Franca, l'Orchestra di Rimini classica, la Corale di San Marino, il Coro Note in Crescendo e le cantanti Giulia Boria ed Alberta Saccani: brani evergreen di Elton John, Prince, Madonna, Gloria Gaynor reinterpretati anche a fine sociale. Una bella sinergia, che ha permesso la riuscita di un evento che continua a far ballare. Anche in tempi di restrizioni ed isolamento. Nel video l'intervista a Roberto "Moghe" Moretti



I più letti della settimana: