GUSTO E TRADIZIONE "Dal turista al contadino": dal 4 al 6 settembre l'evento di squadra per valorizzare le bontà del territorio Dal centro storico di Città fino a Borgo Maggiore contest culinari, laboratori, degustazioni, musica e tradizione

Agricoltori, istituzioni e operatori turistici fanno squadra per promuovere le bellezze e, soprattutto, le bontà del territorio. Dal 4 al 6 settembre torna “Dal turista al contadino”: una serie di eventi tra cibo e tradizione, tutti da gustare, dal centro storico di Città a Borgo Maggiore.

Segreteria al Territorio, Consorzio Terra di San Marino e USOT hanno unito le forze per valorizzare l'identità gastronomica della Repubblica. Si parte venerdì 4 settembre in piazza Sant'Agata: qui quattro ristoratori si sfideranno per un contest culinario. "Ci saranno quattro ristoranti - spiega Mario Liotta, presidente USOT - che si sfideranno andando a prendere da una mystery box i prodotti, le nostre eccellenze, e dovranno creare dei piatti". La stessa sera anche la cena “Mi Gusto”, con i prodotti del territorio.

Sabato 5 e domenica 6, in via Eugippo, dalla mattina, il “Villaggio del contadino”, con laboratori di piadina e altri prodotti tradizionali, degustazioni, menù del territorio, balli tipici e musica. "'Dal turista al contadino' - afferma Aida Maria Adele Selva, presidente Consorzio Terra di San Marino - racconterà ai turisti, ma anche ai sammarinesi, la nostra agricoltura, la nostra storia, la nostra identità. Perché è importante saper fare, e su questo ci impegniamo tutti i giorni, ma anche far sapere".

Domenica gran finale con inaugurazione del nuovo locale “Dalla terra alla tavola” vicino alla Funivia di Borgo, l'apertura dell'ascensore di Campo della Fiera e dj set. Si chiude così un'estate ricca di eventi per il Consorzio. "Poi abbiamo la riqualificazione del Borgo - aggiunge Matteo Ciacci, segretario di Stato al Territorio - con la riapertura delle cantinette che potranno essere utilizzate anche, e soprattutto, per iniziative legate al settore agroalimentare. Spesso dalla terra nascono anche prodotti e progetti territoriali".

Nel servizio le interviste a Mario Liotta (presidente USOT), Aida Maria Adele Selva (presidente Consorzio Terra di San Marino) e Matteo Ciacci (segretario di Stato al Territorio)

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