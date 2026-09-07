“Dal Turista al Contadino”: grande successo per la tre giorni dedicata la territorio

San Marino e le sue peculiarità protagoniste di “Dal Turista al Contadino”; tre giorni di eventi promossi dalla Segreteria di Stato al Territorio e Consorzio Terra di San Marino. Nella giornata conclusiva “regalati” a Borgo Maggiore tre nuovi tasselli per valorizzare il territorio e il nostro Centro Storico. Il pomeriggio si è aperto con l’inaugurazione del nuovo punto vendita “Dalla Terra alla Tavola” del Consorzio Terra di San Marino, all’interno dell’edificio della funivia: uno spazio interamente dedicato ai prodotti e alle eccellenze della Repubblica. È stato poi inaugurato il nuovo ascensore che collega il parcheggio di Campo della Fiera e la stazione della funivia con Via Oddone Scarito e il Centro Storico di Borgo.

"Siamo riusciti - afferma Matteo Ciacci, Segretario di Stato al Territorio - a mettere insieme tante realtà in un bellissimo gioco di squadra, un grazie particolare al Consorzio Terra di San Marino e USOT, perché far dialogare tutti non è mai una cosa così scontata".

La giornata si è conclusa in Piazza con l’apertura della Cantinetta di Borgo Maggiore, un nuovo spazio a disposizione della comunità. Gran finale con il dj set all’interno della funivia grazie a Dragon Valley e a Rinascita Culturale.

Nel servizio l'intervista a Matteo Ciacci (Segretario di Stato al Territorio)