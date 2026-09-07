SAN MARINO “Dal Turista al Contadino”: grande successo per la tre giorni dedicata la territorio Nella giornata conclusiva di ieri inaugurato il nuovo punto vendita "Dalla Terra alla Tavola" del Consorzio Terra di San Marino all’interno dell’edificio della funivia.

San Marino e le sue peculiarità protagoniste di “Dal Turista al Contadino”; tre giorni di eventi promossi dalla Segreteria di Stato al Territorio e Consorzio Terra di San Marino. Nella giornata conclusiva “regalati” a Borgo Maggiore tre nuovi tasselli per valorizzare il territorio e il nostro Centro Storico. Il pomeriggio si è aperto con l’inaugurazione del nuovo punto vendita “Dalla Terra alla Tavola” del Consorzio Terra di San Marino, all’interno dell’edificio della funivia: uno spazio interamente dedicato ai prodotti e alle eccellenze della Repubblica. È stato poi inaugurato il nuovo ascensore che collega il parcheggio di Campo della Fiera e la stazione della funivia con Via Oddone Scarito e il Centro Storico di Borgo.

"Siamo riusciti - afferma Matteo Ciacci, Segretario di Stato al Territorio - a mettere insieme tante realtà in un bellissimo gioco di squadra, un grazie particolare al Consorzio Terra di San Marino e USOT, perché far dialogare tutti non è mai una cosa così scontata".

La giornata si è conclusa in Piazza con l’apertura della Cantinetta di Borgo Maggiore, un nuovo spazio a disposizione della comunità. Gran finale con il dj set all’interno della funivia grazie a Dragon Valley e a Rinascita Culturale.

Nel servizio l'intervista a Matteo Ciacci (Segretario di Stato al Territorio)

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