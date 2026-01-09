Dal Venezuela a San Marino, il sogno di libertà di Eden

Ospite il 9 dicembre del salotto di Qualcosa di Personale, Eden Montero – venezuelana sposata con un sammarinese – sperava nella caduta del regime di Maduro. Oggi festeggia, animata da grande speranza per il suo paese, e per un popolo che ha subito torture, persecuzioni e l’umiliazione della fame in una terra un tempo prospera.

“È da più di 26 anni che tutti noi venezuelani aspettiamo questa fine. Non vedevo l'ora di avere l'opportunità di parlare a nome di tutti i venezuelani che sono qua a San Marino, siamo in pochi, però buoni, e a nome di tutti quelli che hanno sofferto pressione politica, morte, fame e tante altre cose che adesso non voglio dire perché mi viene l'angoscia”. Il grido di Eden è di chi se n'è andato per avere un futuro, ma anche di chi è rimasto sognando la libertà. Non nasconde la rabbia: per troppo tempo i venezuelani hanno vissuto nel terrore, privati dei loro diritti. “Non siamo mai stati un paese democratico, è un dittatore, è un governo illegittimo”. Eden ha scelto, per questa intervista, di vestirsi di verde. “Verde speranza” – ci spiega – ma anche “lo stesso colore che ha indossato quella illegittima presidente messa dagli Stati Uniti”.