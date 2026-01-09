Dal Venezuela a San Marino, il sogno di libertà di Eden Imprenditrice nella moda, ora spera di portare la sua attività in "un paese libero e democratico"

Ospite il 9 dicembre del salotto di Qualcosa di Personale, Eden Montero – venezuelana sposata con un sammarinese – sperava nella caduta del regime di Maduro. Oggi festeggia, animata da grande speranza per il suo paese, e per un popolo che ha subito torture, persecuzioni e l’umiliazione della fame in una terra un tempo prospera.

“È da più di 26 anni che tutti noi venezuelani aspettiamo questa fine. Non vedevo l'ora di avere l'opportunità di parlare a nome di tutti i venezuelani che sono qua a San Marino, siamo in pochi, però buoni, e a nome di tutti quelli che hanno sofferto pressione politica, morte, fame e tante altre cose che adesso non voglio dire perché mi viene l'angoscia”. Il grido di Eden è di chi se n'è andato per avere un futuro, ma anche di chi è rimasto sognando la libertà. Non nasconde la rabbia: per troppo tempo i venezuelani hanno vissuto nel terrore, privati dei loro diritti. “Non siamo mai stati un paese democratico, è un dittatore, è un governo illegittimo”. Eden ha scelto, per questa intervista, di vestirsi di verde. “Verde speranza” – ci spiega – ma anche “lo stesso colore che ha indossato quella illegittima presidente messa dagli Stati Uniti”.

Ha portato quasi tutta la sua famiglia fuori dal paese, in Venezuela sono però rimasti dei parenti a cui è molto legata, ma “questo – dice - non m'impedirà di far sentire la mia voce nel mondo. Vorrei che tutti mi ascoltassero”. In queste ore il governo di Caracas ha liberato diversi prigionieri politici, inclusi cittadini stranieri, tra cui gli italiani Gasperin e Pilieri. “Se il mio paese non fosse stato in difficoltà – dice Eden - sarei tornata”. Manca da due anni. Oggi, però, il suo amato Venezuela è più vicino: “Sono un'imprenditrice della moda e questa mia attività la voglio portare in un paese libero e democratico, dove sicuramente farò bingo”.



Nel servizio l'intervista a Eden Montero, imprenditrice



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: