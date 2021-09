Dall'Afghanistan fino a Rimini alla ricerca di futuro: la storia di successo di Morteza tra lavoro, amore e sport

Per vivere la sua vita - "una vita tranquilla" - Morteza Mohammadi lasciò la sua terra d'origine, l'Afghanistan, per arrivare fino in Italia dopo un lungo viaggio. 24 anni, primogenito di cinque fratelli, si trasferì nel 2015. Siamo andati a trovarlo a Rimini, nel ristorante di Bellariva dove lavora come cameriere. Ma Morteza è anche un campione di Taekwondo, con risultati di livello nazionale nel suo Paese e in Italia. Una passione che, al momento, ha dovuto accantonare per gli impegni e per la situazione Covid.

Oggi, superate le difficoltà, il giovane ripercorre i momenti più difficili di quel viaggio verso il futuro. E oltre all'impegno c'è l'amore per la moglie, sposata nel 2019 in Afghanistan, e per i suoi genitori che vivono lontano. Da Morteza anche una riflessione sull'attuale situazione a Kabul e nell'intero Paese, dopo il ritorno dei talebani, e sulla questione diritti, soprattutto delle donne.

Nel servizio, l'intervista a Morteza Mohammadi