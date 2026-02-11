Dall'anno scolastico 2027-2028 l'ITI a San Marino durerà 5 anni: c'è la delibera

Chi si iscriverà all'Istituto Tecnico Industriale di San Marino non sarà più costretto, dopo il biennio iniziale, a spostarsi oltre confine. C'è il Decreto Legge: l'ITI, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, offrirà un percorso completo della durata di 5 anni, con titolo di studio “Diploma di Istruzione Tecnica settore Tecnologico”.

Traguardo a lungo atteso, e che rientrava tra le priorità del Segretario all'Istruzione, che non nasconde la soddisfazione: “Non potevamo continuare ad accettare di accompagnare i ragazzi altrove, in un altro istituto, dopo due anni nell'ambiente che hanno conosciuto e vissuto”, commenta Teodoro Lonfernini. “L'anno in corso servirà ai dirigenti e a tutte le strutture scolastiche, per organizzare a tutti gli effetti l'indirizzo che partirà in maniera effettiva con l'anno scolastico 2027-2028”.

E di scuola si è parlato ieri, durante una serata pubblica molto partecipata. Nell'occasione Lonfernini ha annunciato anche un'altra novità: dal prossimo anno scolastico i bambini dell’Infanzia di Chiesanuova saranno ospitati nel plesso delle Elementari, una delle strutture “più performanti del territorio”. L’unificazione avrà una durata minima di due anni: “periodo ponte” per valutare quale direzione intraprendere. Proposta ben accolta e sostenuta anche dalla Giunta di Castello. Definita, invece, “una ferita aperta”, la scelta di trasferire la classe prima nel plesso di Fiorentino. “Abbiamo cercato di adottare anche in quel caso quella scelta con grande ragionevolezza, con grande ponderazione, con grande sentimento anche nei confronti di chi poi lo vive, e cioè genitori, bambini e ragazzi”, spiega il Segretario. “Quello che ci danno come riferimento a distanza di un quadrimestre è comunque positivo, ma continueremo a monitorare e vedremo, come per tante altre scelte che abbiamo di fronte e che saranno un po' obbligate, di farlo sempre con la migliore e totale condivisione”.

Le decisioni che riguardano, da un punto di vista territoriale, le politiche educative e formative del paese, si muovono – continua Lonfernini - anche sull'andamento demografico. I numeri del resto sono impietosi, e parlano chiaro: dagli 8 e 9 nati rispettivamente nel 2022 e nel 2023, si scende ai 3 del 2024 e ai 2 del 2025. Guardando al futuro, è in arrivo un Progetto di Legge sulla riorganizzazione 'omnibus' dell'Istruzione sammarinese. La cui finalità – chiarisce il Segretario – “non è trasformare la scuola ma migliorarla ed integrarla. Dovrà guardare quel tipo di attività legislativa nel corso dell'anno 2026, perché dobbiamo essere rispondenti ai tempi che verranno, non soltanto in funzione dei numeri demografici, ma a quella offerta migliore su un sistema educativo e formativo del nostro Paese che è già eccellente”.









